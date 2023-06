Vélo-taxis, voitures volantes : Voici comment les Réunionnais veulent se déplacer

Comment réduire la circulation ?



D’autres propositions plus terre-à-terre visent à fluidifier les trajets. Un Réunionnais propose par exemple l’utilisation d’une intelligence artificielle qui gérerait de manière automatique les feux de circulation. Une technique qui a déjà fait ses preuves en Chine.



Un autre internaute demande à ce que la circulation des voitures soit physiquement entravée avec des trottoirs plus grands, des terre-pleins plus nombreux et même des barrières pour empêcher le passage des automobilistes.



Parmi les dizaines de messages, on découvre que le souhait d’un participant est que la voie de droite soit consacrée aux transports en commun (trolley, bus) mais aussi aux camions et aux voitures en covoiturage. Une solution qui pourrait peut-être convenir à certains tronçons de route mais qui connaît ses limites.



Un autre internaute demande à ce que les autorités rendent l’examen du permis de conduire plus exigeant mais aussi renouvelable pour que les conducteurs soient plus régulièrement confrontés aux autres modes de transport.



D’autres idées pêle-mêle sont à retenir : des bus qui passent jusqu'à tard dans la nuit, des dispositifs pour encourager le co-voiturage, des transports sur rails, la synchronisation des feux tricolores, du télétravail obligatoire pour les employés des collectivités territoriales ou encore la présence de policiers aux carrefours.