Vêlayoudom Marimoutou devient secrétaire général de la Commission de l’océan Indien

Vêlayoudom Marimoutou est appelé à d'autres missions. Il a été nommé à la Commission de l’océan Indien (COI) en tant que secrétaire général. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 17:30 | Lu 699 fois





La Commission de l’océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale qui regroupe cinq États membres : l’Union des Comores, la France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Créée par la Déclaration de Port-Louis en 1982, la COI a été institutionnalisée aux Seychelles en 1984 par l’Accord général de coopération, plus connu comme “l’Accord de Victoria“.



Seule organisation régionale d’Afrique composée exclusivement d’îles, elle défend les spécificités de ses États membres sur les scènes continentale et internationale à travers des projets de coopération couvrant un large éventail de secteurs : ceux de la préservation des écosystèmes, de la gestion durable des ressources naturelles, de la sécurité maritime, de l'entrepreneuriat, de la santé publique, des énergies renouvelables ou encore de la culture.



Vêlayoudom Marimoutou avait été nommé recteur de l'académie de La Réunion - une première pour un Réunionnais - en Conseil des ministres du 2 mars 2016. C'est donc après quatre années passées à la tête du rectorat - ce qui correspond à la moyenne habituelle - qu'il quitte son poste.



Professeur agrégé des Universités en sciences économiques, son parcours universitaire l'a amené à fréquenter de nombreuses universités en métropole et à travers le monde. Après ses années au sein de l’Université de la Réunion dans les années 90 jusqu’en 2000, il a été doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Montesquieu Bordeaux, professeur à l'Université de Méditerranée où il dirigera le laboratoire du Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille ( GREQAM ), chercheur associé au CNRS ou encore directeur de l'Institut Français de Pondichéry en Inde en 2008.



Entre-temps, il avait été invité à présenter ses travaux de recherche à l'Université de Fes, de Casablanca, de Marrakech au Maroc, à l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso, à HEC Genève ou encore à l'Université de Lausanne. Comme nous vous l'annoncions au mois de janvier dernier , Vêlayoudom Marimoutou va occuper la fonction de secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI). Une nomination retardée par la pandémie du Covid-19.





