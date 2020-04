Vêlayoudom Marimoutou: Le retour à l'école se fera après les vacances de mai à La Réunion

Après l’annonce du Président de la République d’un retour progressif dans les établissements scolaires à compter du 11 mai, le recteur d’académie de La Réunion a indiqué ce mardi sur Antenne Réunion comment il s’appliquerait localement.



"On a quelques semaines avant d’arriver aux vacances de mai. À ce moment-là, tout le monde aura besoin de souffler tranquillement", a-t-il tout d'abord évoqué.



Pour Vêlayoudom Marimoutou les "périodes de vacances sont importantes, les élèves doivent être en vacances tout comme les enseignants. La rentrée sera progressive et se fera si les conditions sont remplies. Elle devrait se faire le 14 mai si les conditions sont réunies", a-t-il annoncé.



Le respect des règles sanitaires et d’hygiène devront être respectées, en concertation avec les mairies (écoles primaires), le Département (collèges) et la Région (lycées), a ajouté le recteur.