Veillées et cimetière : La ville de La Possession clarifie la situation

Alors que ce mercredi, Vincent Rivière (opposition hors conseil) publiait un communiqué intitulé "Vanessa Miranville veut interdire les bougies dans les veillées mortuaires", la ville répond ce jeudi avec un communiqué de "clarification". Par N.P - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 15:37

Le communiqué :



La ville met tout en oeuvre pour permettre aux citoyens d'honorer leurs défunts dans le respect de leurs traditions, et dans un cadre sécurisé.



Les règlements dans les cimetières et les salles mortuaires ont été actualisés pour permettre de perpétuer les hommages en toute sécurité, que ce soit lors des veillées mortuaires, et jusque dans les cimetières.



Dans les salles de veillée communales, les services de pompes funèbres fournissent des bougies électriques pour le recueillement afin de ne pas utiliser les bougies en cire qui sont interdites dans les enceintes communales pour limiter les risques d'incendie.



Par ailleurs, les chants (religieux ou non) et la diffusion de musique sont bien sûr admis dans le cimetière lors de l’inhumation du défunt ou du scellement de l’urne funéraire, selon les croyances des proches du défunt et du défunt lui-même, dans le respect du recueillement des autres usagers du cimetière.



Dans le plus grand respect de ces moments de vie, la Ville souhaite ainsi assurer aux citoyens les meilleures conditions de recueillement.