Véhicules réformés mais toujours assurés : De nouveaux dysfonctionnements du SDIS à 200 000 euros

Un rapport interne du SDIS met en lumière les dysfonctionnements dans la gestion des véhicules réformés. Le service départemental d'incendie et de secours a continué de payer l’assurance de véhicules pourtant réformés et pour certains cédés à des associations, indique la presse écrite.



Depuis 2007, sur les 299 véhicules hors d’usage pour la structure, 94 étaient toujours assurés en 2020 pour un montant total de presque 200 000 euros.



En retraçant le parcours des véhicules, l’enquête a révélé plusieurs zones d’ombre. Si 39 véhicules ont été vendus pour un euro à des associations caritatives, sportives, culturelles et de protection animale, pour la plupart les démarches administratives réglementaires n’ont pas été réalisées. Certaines de ses associations sont en lien direct avec le Département et la mairie de St-Denis. D’autres véhicules ont eux complètement disparu des radars.



Selon les informations de la presse écrite, le rapport va être envoyé au procureur de la république de St-Denis.