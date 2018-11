Véhicules diesel : Un contrôle technique plus corsé en 2019

Un durcissement du contrôle technique vis à vis des véhicules diesel les plus polluants entre en vigueur au 1er janvier 2019. Objectif, Éliminer de la circulation les modèles les plus polluants, conformément à l'article 65 de la loi de transition énergétique qui vise à limiter le réchauffement climatique et la facture énergétique de la France.Comme le relatent nos confrères de Zautos974.re , si l'intention est louable, elle risque de provoquer des mécontents, même si le gouvernement prévoit une "prime de conversion" de 1000 à 2000 euros selon la situation fiscale du ménage.Sur un plan pratique et conformément à la norme NF R10-025 : 2016, un renforcement du contrôle de l'opacité des fumées des véhicules diesel sera opéré, pour une meilleure détection des surémissions de particules, comme celles causées par l'encrassement des filtres à particules.