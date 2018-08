Véhicule au GPL: Une dérogation pour le contrôle technique accordée à La Réunion

explique-t-il.

Il a fini par obtenir gain de cause. Depuis plus d'un an, Jean-Eudes Massard se battait pour obtenir le contrôle technique pour son véhicule au GPL (gaz de pétrole liquéfié), importé de métropole. Une formalité obligatoire pour pouvoir rouler, mais refusée en raison en l'absence de GPL dans le réservoir. Une situation particulièrement problématique étant donné que ce carburant n'est pas disponible à La Réunion, contrairement à des informations délivrées sur internet, et qu'il avait été contraint de vider le réservoir pour faire venir sa voiture sur l'île. Une véritable impasse.Après avoir perdu espoir, hier, le conducteur a finalement reçu une réponse du ministère de la Transition écologique, interpellé en novembre dernier, et obtenu le précieux sésame : une dérogation pour La Réunion, en vigueur depuis février dernier. Mais la victoire est un peu amère... Car las des ces contrariétés, Jean-Eudes Massard a vendu sa voiture il y a cinq mois. Donc après la prise d'effet de la dérogation, mais avant d'en avoir eu connaissance. "Je l'ai bradée pour m'en débarrasser","La Deal aurait pu m'en informer. Ils étaient au courant de l'histoire, ils devaient être au courant de la dérogation", déplore-t-il, tout de même soulagé. "Ça permettra aux autres de ne pas avoir de problèmes. Et ça prouve aussi que quand on se bat, on finit par y arriver".