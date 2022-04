Végétalisation de l’Aire Marine Educative

C’est dans la continuité du programme de végétalisation de l’Aire Marine Éducative que les enfants de la classe de madame Léandre ont poursuivi leur travail ce mardi 5 avril. Plantations de veloutiers, de maniocs marron et de lianes, nettoyage, arrosage des plantes. Les élèves ont ainsi pu poursuivre leurs actions sur leur terrain d’apprentissage favori. Le Maire Bruno Domen et les élus Bruno Lauret, Éli Léar et Philippe Lucas sont venus encourager nos petits planteurs dans leurs missions plus qu’importantes pour notre futur à tous.