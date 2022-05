La grande Une Vaulx-en-Velin a rendu hommage à Marie-Reine, une Réunionnaise tuée par son mari

Il y a un mois, Marie-Reine était tuée par son mari alors que le couple étaient en train de se séparer. Une marche blanche était organisée aujourd'hui en métropole. Par LG - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 13:16





Dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai, une femme mourait sous les coups de couteau de son conjoint. Le meurtre s’était déroulé au domicile du couple dans la banlieue de Lyon. Le couple était d’origine réunionnaise.



L’auteur présumé des coups mortels, son époux, a depuis été entendu dans le cadre d'une garde à vue puis écroué et à la prison de Corbas dans l’attente de son procès pour homicide volontaire par conjoint. Le couple avait entamé une procédure de divorce après plus de 20 ans de vie commune et cinq enfants de 4, 10, 12, 18 et 21 ans. L’époux de Marie-Reine était connu des autorités pour des violences mais sur une précédente compagne.



Près d’un mois après cet énième féminicide en France, la ville Vaulx-en-Velin rendait hommage à Marie-Reine.



A l’initiative de l’association "Les mamas qui déchirent" qui a pour mission l'accompagnement à la parentalité, une marche blanche était organisée dans les rues de la ville ce samedi après-midi.



Ils étaient nombreux à être venus montrer leur soutien à la famille de la Réunionnaise maman de cinq enfants.



L’association souhaitait également faire de ce moment de recueillement "l'occasion de se faire entendre des élus locaux parce qu'on ne veut plus avoir à accompagner une de nous dans sa dernière demeure des suites d'actes de violences conjugales !", exprimait l'association en amont de ce rassemblement.



La marche pacifique d'une durée d’une heure devait sillonner la ville jusqu'au commissariat et de la mairie où une prise de parole était prévue.



