A la Une . Vaudou, démons personnels, et quelques boulons en moins: Il a "cassé" la Vierge Noire Correctionnelle Nord - Mardi 9 octobre 2018 :

Mathieu R. n'a manifestement pas toute sa tête et l’avoue sans complexe : "Mwin lé tout l’temps l’hôpital, la prison, l’hôpital, la prison. Mi sorte dans in’ po rente dans l’aut’. Faut arrête èk ça, té !"



Faut dire qu’il y a de quoi se lasser. Car son hosto, c’est l’EPSMR de Saint-Paul, autrement dit un asile à peine amélioré.



On se fatigue de tout.



La petite Vierge qu’avait rien demandé



En avril 2017, notre loustic commet quelques vols et détériorations ici et là.



Il cambriole plusieurs maisons, emportant différents objets comme des ordinateurs, des bijoux et, essentiellement, une Fiat Punto. Et puis, dans la nuit du 2 au 3 avril 2017, ne sachant où se terrer pour la nuit, il rôde du côté de l’église de la Rivière-des-Pluies, aperçoit la Vierge Noire dans sa guérite et décide de lui prendre sa place. Que ne s’est-il appelé Mario ! La petite Vierge lui aurait certainement donné un petit coin comme à l’esclave en fuite.



Mais voilà, notre "Mario" du 21è siècle n’y voit plus très bien à cette heure tardive. Il bouscule la petite Vierge en un violent "Ôte-toi d’là que j’m’y mette !"



Total, ça donne la triste constatation du prêtre au petit jour, la Vierge Noire n’a plus toute sa tête et plus du tout ses bras. La croix d’à-côté a été irrespectueusement dévissée de son socle. L’affaire a fait les gros titres.



Mathieu qui ignore son propre Évangile de survie, dans sa confusion perpétuelle, a semé des traces, en bon Petit Poucet qu’il est. Notamment sa carte de Pôle Emploi, ce qui permettra aux condés de remonter sa piste. Voyez comme vous êtes mauvaises langues : le Pôle emploi n’est pas inutile, incolore, inodore, sans saveur. Il ne trouve pas d’emploi, certes, mais il rend service aux flics. Ah !

"Baron Samedi" n’est pas loin



Quand nos Eliott Ness pays retrouvent le casseur de statue, il est à l’Hôpital des coincés-du-bulbe. Il y est abonné. Il semble bien aimer l’endroit, même s’il lui arrive de parfois fausser compagnie à ses camisoleurs forcenés. Si on n’a même plus le droit de sortir de taule quand on veut, maintenant…



Personne n’a été sévère envers cet homme, car sa pathologie a été maintes fois prouvée.



Le Président Molié, avec une patience infinie : "Vous êtes sorti de l’hôpital, vous vous êtes copieusement alcoolisé, vous avez volé…"



L’accusé acquiesce à chacune de ces affirmations.



"Mais pourquoi avoir saccagé la statue de la Vierge Noire ?"



"Akoz personne i veut pu d’mwin ! Mwin té conné pas où ça aller dormi. Quand mwin la rente dans la cache, elle la tombé toute sèl".



Là, bonhomme ne dit quand même pas toute la vérité, rien que la vérité, même s’il le jure. C’est le procureur Pierre Bernard qui nous l’apprend : lors de ses premières auditions à la gendarmerie, le désavantagé du bulbe a avoué quelque peu pratiquer un rite vaguement vaudou. Dans lequel, on le sait, la Vierge n’est pas vraiment la bienvenue.





L’absolution du curé…



Mathieu a déjà été condamné, plusieurs fois même, ici et à Strasbourg. Rien n’y fait, les avertissements de la Justice i glisse su son dos com’ l’eau su la plime canard.



Lui-même le dit : "Toute ça que ou dit, monsieur le Président, ça lé vrai minm’, ça. Mais dans mon coco lé pas trop bien".



Même s’il a six mentions à son CV judiciaire, pour conduite beurré comme un coing, dégradations diverses, blessures involontaires, vols divers et variés, etc., personne ne s’est acharné sur Mathieu.



"Où êtes-vous logé actuellement ?"



"Domenjod, bâtiment H".



Il ne cherche pas à se défiler, le bonhomme. Bien au contraire, se demandant où il peut trouver un coin bien au chaud, sa seule vraie hantise.



Le procureur Pierre Bernard, tout en soulignant l’indignation de la communauté religieuse atteinte dans ses convictions, a insisté sur la pathologie psychique grave dont souffre l’accusé, pathologie mainte fois avérée par les spécialistes. Même une procureur l’ayant entendu, l’avait jugé « un peu à l’Ouest » !



Mathieu a effectué des démarches pour avoir un logement… "Pou le jour mi sorte en’ dans-là. Akoz mi voudrais en finir èk ça !"

Et on le sent sincère.



Le tribunal lui a infligé une peine en demi-teinte, 18 mois dont 12 avec sursis.



Le Président Molié lui a longuement expliqué le sens de cette condamnation, notamment le sens du mot "sursis". "Il restera quand même 12 mois sur votre tête. Une tête qu’il va falloir soigner".



Saluons la magnanimité du curé de Rivière-des-Pluies, le père Clément (il porte bien son prénom, ce brave homme) Mbumba Ndunda, juste venu "pour entendre ses regrets" et qui n’a, cela va de soi, ni entendu de regrets ni sollicité de dédommagement : "La Vierge Noire a été réparée grâce à des bénévoles. Cet homme ne va pas très bien dans sa tête. Il faut qu’il continue à être suivi par la médecine".



Je t’aime pour ces mots, cureton, parole de mécréant !



---

3 avril 2017 : Le fruit de ses larcins, Mathieu l’a, soit consommé, soit, comme les bijoux pacotille, revendu chez un commerçant très connu qui fait dans l’achat et la revente cash. Ils ne s’inquiètent donc jamais de la provenance de ce qu’ils achètent ? Surtout quand le vendeur roule des yeux en billes de loto en regardant frénétiquement par-derrière son épaule ?Mathieu a déjà été condamné, plusieurs fois même, ici et à Strasbourg. Rien n’y fait, les avertissements de la Justice i glisse su son dos com’ l’eau su la plime canard.Lui-même le dit : "Toute ça que ou dit, monsieur le Président, ça lé vrai minm’, ça. Mais dans mon coco lé pas trop bien".Même s’il a six mentions à son CV judiciaire, pour conduite beurré comme un coing, dégradations diverses, blessures involontaires, vols divers et variés, etc., personne ne s’est acharné sur Mathieu."Où êtes-vous logé actuellement ?""Domenjod, bâtiment H".Il ne cherche pas à se défiler, le bonhomme. Bien au contraire, se demandant où il peut trouver un coin bien au chaud, sa seule vraie hantise.Le procureur Pierre Bernard, tout en soulignant l’indignation de la communauté religieuse atteinte dans ses convictions, a insisté sur la pathologie psychique grave dont souffre l’accusé, pathologie mainte fois avérée par les spécialistes. Même une procureur l’ayant entendu, l’avait jugé « un peu à l’Ouest » !Mathieu a effectué des démarches pour avoir un logement… "Pou le jour mi sorte en’ dans-là. Akoz mi voudrais en finir èk ça !"Et on le sent sincère.Le tribunal lui a infligé une peine en demi-teinte, 18 mois dont 12 avec sursis.Le Président Molié lui a longuement expliqué le sens de cette condamnation, notamment le sens du mot "sursis". "Il restera quand même 12 mois sur votre tête. Une tête qu’il va falloir soigner".Saluons la magnanimité du curé de Rivière-des-Pluies, le père Clément (il porte bien son prénom, ce brave homme) Mbumba Ndunda, juste venu "pour entendre ses regrets" et qui n’a, cela va de soi, ni entendu de regrets ni sollicité de dédommagement : "La Vierge Noire a été réparée grâce à des bénévoles. Cet homme ne va pas très bien dans sa tête. Il faut qu’il continue à être suivi par la médecine".Je t’aime pour ces mots, cureton, parole de mécréant !---3 avril 2017 : Le site de la Vierge noire complètement saccagé Jules Bénard Lu 825 fois





Dans la même rubrique : < > 📷 Les syndicats défilent contre la politique sociale du gouvernement Des députés proposent que les détenus payent leur incarcération