Vaste opération de contrôle de stupéfiants: Une douzaine de personnes interpellées à Ste-Marie et Ste-Suzanne

Une vaste opération de recherche de produits stupéfiants s'est déroulée hier en début de soirée à Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne.



Sous réquisition du procureur de la République, ces contrôles ont notamment eu lieu à la gare routière de Sainte-Marie et dans les secteurs de Bel-Air et de Bagatelle à Sainte-Suzanne.



Selon la presse écrite locale, au moins une douzaine de personnes ont été contrôlées en possession de cannabis. Deux dealers ont par ailleurs été confondus nous apprend le JIR et devront répondre prochainement devant la justice pour ce trafic.