Variole du singe : aucun cas suspect à l'île Maurice

Selon le ministère de la Santé, il n’y a aucun cas de variole du singe à ce jour, ce samedi 4 juin à l'île Maurice. Les prélèvements envoyés en Afrique du Sud et à La Réunion se sont révélés négatifs. Le ministère de tutelle précise que la vigilance reste, toutefois, de mise à l’aéroport de Plaisance et au port.



Pour rappel, trois cas suspects avaient été détectés sur le territoire, ils restent sous observation et en auto-isolement. Deux des trois personnes sont venues de l’étranger.