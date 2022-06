A la Une . Variole du singe : Un cas confirmé chez un agent hospitalier de Marseille

L’agent qui travaille à l’hôpital Nord de Marseille a été isolé mais se porte bien. Par NP - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 11:36





La direction de l’AP-HM a assuré dans un communiqué que l’agent "se porte bien" et la probabilité de contamination à d’autres agents a été "jugée négligeable". Les professionnels de santé étant toujours soumis aux précautions sanitaires dont le port du masque, "aucun patient n’est considéré à risque d’une transmission au virus Monkeypox", a-t-elle précisé. Ce samedi, un nouveau cas de variole du singe a été détecté chez un agent de santé de l’hôpital Nord de Marseille. Il s’agit du premier déclaré dans la région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur . Cet agent de l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui travaille aux urgences a été placé en isolement à son domicile.La direction de l’AP-HM a assuré dans un communiqué que l’agent "se porte bien" et la probabilité de contamination à d’autres agents a été "jugée négligeable". Les professionnels de santé étant toujours soumis aux précautions sanitaires dont le port du masque, "aucun patient n’est considéré à risque d’une transmission au virus Monkeypox", a-t-elle précisé.

"prend en charge les personnels exposés et éviter la propagation".



Vendredi 3 juin, 51 cas confirmés de variole du singe ou "orthopoxvirose simienne" ont été signalés en France dont 37 en Ile-de-France.



La maladie, le plus souvent bénigne, se diffusait jusqu’à présent en Afrique de l’Ouest notamment.



Le 24 mai, la Haute autorité de santé française a recommandé Les autorités sanitaires restent néanmoins "pleinement mobilisées", l’AP-HM et l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur assurent que "toutes les mesures sont mises en oeuvre" etVendredi 3 juin, 51 cas confirmés de variole du singe ou "orthopoxvirose simienne" ont été signalés en France dont 37 en Ile-de-France.La maladie, le plus souvent bénigne, se diffusait jusqu’à présent en Afrique de l’Ouest notamment. Un des symptômes évocateurs de l’infection est une éruption cutanée . Des cas ont également été signalés en Grande-Bretagne, en Espagne ou encore au Canada.Le 24 mai, la Haute autorité de santé française a recommandé la vaccination des adultes et des professionnels de santé ayant été en contact à risque avec un malade.