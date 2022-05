A la Une . Variole du singe : Les premières vaccinations ont eu lieu

Deux personnes cas contact du premier patient français atteint de la variole du singe ont été vaccinées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 10:32

La direction générale de la Santé a indiqué que deux personnes ont été vaccinées vendredi dernier contre la variole du singe. Ces deux personnes sont considérées comme ayant eu un contact à risque avec un malade.



La Haute autorité de santé (HAS) a validé cette vaccination "très ciblée qui est proposée à des personnes ayant eu un contact considéré à risque". Le premier vacciné est un homme trentenaire ayant passé plusieurs heures dans un appartement avec le premier patient confirmé en France.



Il y a actuellement 16 cas confirmés de variole du singe en France. La nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a affirmé que le pays disposait de stocks nécessaires de vaccins contre la variole à administrer aux cas contact.



La période d’incubation de la variole du singe est généralement comprise entre 6 et 16 jours, mais peut s’étendre parfois à 21 jours. La HAS préconise d’appliquer le vaccin idéalement 4 jours après avoir été cas contact et au maximum 14 jours plus tard. Le schéma vaccinal est de deux doses, trois pour les immunodéprimés, avec un délai de 28 jours entre chaque dose.



