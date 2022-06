A la Une . Variole du singe : Le nombre de cas a doublé en France en l'espace d'une semaine

La variole du singe se propage-t-elle petit à petit en France ? Depuis le bilan de la semaine dernière, le nombre de cas détectés a doublé. Ils passent de 16 à 33. Par Morgane Ferrere - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 23:22





Sur les 33 individus atteints, 24 cas ont été relevés en Ile-de-France, deux en Auvergne-Rhône-Alpes, un dans les Hauts-de-France, un en Centre-Val de Loire, quatre en Occitanie et un en Normandie, selon les chiffres de Santé publique France dévoilés ce jeudi 2 juin.



Ce décompte s'est arrêté ce mercredi matin à 10 heures. Un nouveau point sera fait ce vendredi.



Le 24 mai, la Haute autorité de Santé avait recommandé, face à cette situation, d'accélérer la vaccination des adultes et des professionnels de santé ayant eu contact dit "à risque" avec une personne atteinte. Rappelons que les premières vaccinations ont eu lieu la semaine dernière en France