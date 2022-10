La grande Une Variole du Singe : 2e cas à La Réunion, première transmission autochtone

L'ARS fait le point sur un nouveau cas de Variole du Singe à La Réunion. Par NP - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 18:11

Un deuxième cas d’infection par le virus Monkeypox (variole du singe) est confirmé ce 5 octobre 2022 sur notre territoire. A ce jour, cette personne ne présente aucun signe de gravité et est isolée à son domicile. Selon les premiers éléments recensés, la contamination a eu lieu sur le territoire.



Une enquête épidémiologique est mise en œuvre par les équipes de l’ARS La Réunion et de Santé publique France, en lien avec le médecin ayant pris en charge ce patient.

Les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient sont en cours de recensement. Elles recevront les informations sur la conduite à tenir : encouragement à se faire vacciner dans les plus brefs délais, surveillance de toute apparition de symptômes évocateurs.



Au 27 septembre 2022, 3.999 cas confirmés d’infection par le virus Monkeypox ont été recensés en France, et aucun décès n’a été signalé à ce jour.