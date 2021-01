Variant du Covid : Certains types de masques sont à éviter, selon le HCSP

Face à la circulation de nouvelles souches plus contagieuses du Covid-19, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) recommande d'éviter certains types de masques. Le groupe de travail de l'instance consultative a élaboré de nouvelles recommandations destinées au ministère de la Santé.



Le Pr Lepelletin, coprésident de ce groupe de travail, préconise de porter un masque en tissu de catégorie 1 réutilisable plutôt que des masques de catégorie 2 qui filtrent un peu moins bien, ou des masques fabriqués de manière artisanale, sur lesquels aucun contrôle sur leur performance n'a été réalisé.



Les masques de catégorie 1 jugés aussi efficaces que les masques chirurgicaux



Selon les normes élaborées par l'Afnor, les masques de catégorie 1 filtrent 90% des particules, alors que ceux de catégorie 2 n'en filtrent que 70%. Selon le Pr Lepelletin, les masques en tissu de catégorie 1, validés par la direction générale des armées sont "aussi efficaces que les masques chirurgicaux". Il estime par contre que l'usage des masques FFP2, filtrant au moins 94% des aérosols, n'est pas forcément une bonne solution en population générale, ceux-ci pouvant être mal portés ou mal adaptés à la morphologie du visage.



Pour ce qui est de la distanciation sociale le groupe de travail recommande une distance de sécurité à 2 mètres et non d'un seul entre chaque personne.



L'instance étant consultative, le ministère de la Santé reste libre de suivre ou non les avis du HCSP.