A la Une . Variant "Omicron" : Un dispositif de tests mis en place à l'aéroport

Pour éviter la propagation du nouveau variant, baptisé "Omicron" par l'OMS, les modalités de voyages évoluent. Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures est demandé pour tous les voyageurs à destination de Mayotte ou de la métropole. Par Stéphane Pierrard - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 14:54

Sur notre île, tous les voyageurs qu'ils soient vaccinés ou non, à destination de la métropole ou de Mayotte devront présenter un test PCR négatif ou atigénique de moins de 48 heures. Le test devra être présenté dès ce dimanche 28 novembre, au moment de l'embarquement.



La préfecture annonce par voie de communiqué qu'un dispositif renforcé est mis en place sur le territoire pour faciliter les tests des personnes devant voyager.



"Les passagers sont invités à se faire tester dans l’un des 7 laboratoires ou dans l’une des 10 pharmacies ouverts sur l’ensemble du territoire pendant le week-end. Un centre de dépistage sera également mis en place à l’aéroport dimanche 28 novembre à partir de 16h. Ce dispositif doit être utilisé uniquement pour les passagers n’ayant pas reçu les résultats de leur test ou ayant été dans l’impossibilité matérielle de se rendre dans un centre de dépistage classique. Aucune garantie n’est donnée aux passagers sur la réception des résultats des tests effectués dans ce centre de dépistage d’urgence avant l’embarquement", indique la préfecture.



Laboratoires ouverts ce samedi après-midi et dimanche :



En plus des 2 laboratoires ouverts tous les dimanches, 5 laboratoires supplémentaires seront ouverts sur l’ensemble du territoire ce week-end. Cette mobilisation portera à 7 le nombre de laboratoires ouverts pour répondre aux besoins en tests des passagers



Saint-Denis



Laboratoire Cerbaliance de Sainte-Clotilde, ouvert le samedi jusqu’à 17h00 dimanche de 8h00 à 12h00



Réunilab de Saint-Denis : ouvert samedi aux horaires habituels et dimanche de 8h00 à 11h00



Le Tampon



Clinique Durieux, Drive ouvert samedi de 15h00 à 17h00 et dimanche de 9h00 à 12h00



Réunilab du Tampon ouvert samedi aux horaires habituels et dimanche de 7h30 à 11h00



Le Port



Laboratoire Cerbaliance ouvert samedi jusqu’à 17h00 et dimanche de 8h00 à 16h00



Saint-Paul



Réunilab ouvert samedi aux horaires habituels et dimanche de 7h00 à 12h00



Saint Benoit



LBM sur le site du GHER ouvert samedi jusqu’à 18h00 et dimanche de 9h00 à 12h00



Pharmacies



Le Tampon



Pharmacie Balasse, ouverte le samedi de 8h00 à 17h00



Saint-André



Pharmacie de la Gare, ouverte le samedi de 8h00 à 19h00



Pharmacie El Behdadi, ouverte le samedi de 8h00 à 19h30



Saint-Denis



Pharmacie Turpin Lebon, ouverte le samedi de 8h00 à 19h00



Pharmacie Mandjee Tahorau, ouverte le samedi de 8h00 à 18h00



Saint-Louis



Pharmacie Lo King Fung, ouverte le samedi de 13h00 à 16h30



Saint-Pierre



Pharmacie Ligne paradis, ouverte le samedi de 8h00 à 19h00



Pharmacie Roques, ouverte le samedi de 8h00 à 18h00



Pharmacie Thomas, ouverte le samedi de 8h00 à 19h00



Sainte-Rose



Pharmacie Navorozaly, ouverte le samedi de 8h00 à 16h30

