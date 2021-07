A la Une . Variant Delta : Sydney prolonge son confinement jusqu'à fin juillet minimum

Alors que foyer épidémique dû au variant Delta ne cesse de s'étendre, Sydney (Australie) voit son confinement prolongé.





La ville qui compte cinq millions d'habitants fait face à regain de l'épidémie de coronavirus, et le foyer épidémique dû au variant Delta ne cesse de s'étendre, avec 97 nouveaux cas recensés au cours des 24 dernières heures. Alors qu'elle devait s'achever le 16 juillet, la mesure restera finalement en vigueur au moins jusqu'au 30 juillet.



Et en cas d'envolée des contamination, la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, n'a pas exclu un durcissement des mesures de restriction.



Si le nombre de cas positifs enregistré depuis la reprise de l'épidémie mi-juin est nettement inférieur aux bilans de la plupart des grandes villes du monde, l'Australie a adopté une approche visant à atteindre zéro cas de transmission locale. Les frontières internationales du pays sont d'ailleurs fermées depuis quinze mois.

