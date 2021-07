Variant Delta : Le nombre de cas pourrait être réévalué à la hausse

Les bilans régionaux hebdomadaires publiés par Santé Publique France en fin de semaine font à la fois le point sur la situation sanitaire liée à la crise covid dans chaque zone mais évoque aussi les spécificités de l’évolution de l’épidémie de coronavirus sur les différents territoires.



L’émergence du variant Delta à La Réunion date maintenant de deux semaines. Trois clusters ont été identifiés et 20 cas confirmés, 8 suspicions sont actuellement étudiées. Mais Santé Publique France explique qu’une forte hausse du nombre de contaminations recensées pourrait très vite arriver.



Variant Delta : Les raisons d’un possible pic soudain



“Les cas confirmés par séquençage sont peu représentatifs de la situation du jour au vu du délai nécessaire pour effectuer l’analyse”, alerte Santé Publique France. Des contaminations par le variant Delta qui ont eu lieu il y a peu ou actuellement ne seront donc connues que dans plusieurs jours.



Mais Santé Publique France évoque aussi une autre situation : ”Plusieurs cas n’ont pas pu être criblés durant la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle stratégie nationale de criblage.”



Et c’est notamment pour cela que l’organisme préconise : “Il faut donc rester prudent sur ce chiffre de cas confirmés de variant DELTA qui pourrait être rapidement réévalué à la hausse.”



La vaccination comme moyen de lutte



C’est ce qui est répété par la préfecture et par l’Agence régionale de santé : Le seul moyen de lutter durablement contre l’épidémie de coronavirus est l’immunité collective qui passe par la vaccination. La couverture vaccinale reste pour l’instant insuffisante (22,4% des Réunionnais).



Santé Publique France rappelle d’ailleurs que La Réunion est dans une période charnière : “Avec les vacances de juillet-août et l’augmentation du trafic aérien, l’introduction de nouveaux variants, dont certains plus transmissibles comme le variant Delta, par des voyageurs infectés est probable. La propagation du virus pourrait accélérer, d’autant plus dans un contexte de levée progressive des mesures de restriction, de relâchement des gestes barrières et d’une couverture vaccinale insuffisante.”



>>> Pourquoi remettre en place le couvre-feu ?





L’organisme rappelle donc qu’il est “primordial, pour freiner la propagation du virus, y compris des nouveaux variants, de se faire vacciner, de respecter les gestes barrières et de faire un test et de s’isoler si on a des symptômes ou si l’on est un cas-contact."