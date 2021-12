Var : Un immeuble s'effondre, une personne toujours recherchée

C’est une scène tragique qui s’est déroulée dans la ville de Sanary-sur-Mer dans le département du Var. Un immeuble d’habitation qui se situe près du port s’est effondré suite à une explosion dans la nuit de lundi à mardi, vers 3H50 du matin.



Une centaine de sapeurs-pompiers du SDIS 83 et du bataillon de marins-pompiers de Marseille ont été dépêchés sur place, accompagnés des équipes médicales du SMUR, de la police nationale et municipale.



Cinq blessés, deux morts et une personne recherchée



Cinq personnes ont pu être évacuées dont une femme et son bébé retrouvés dans les décombres. Malheureusement, au cours de la nuit, les corps sans vie de deux personnes ont été retrouvés, celui d’un homme de 30 ans et d’une femme âgée de 82 ans. D’après les autorités, son fils d’une quarantaine d’années est encore porté disparu et des recherches sont menées ce jour pour le retrouver. Neuf autres personnes qui résident à proximité de l’immeuble ont été évacuées par mesure de sécurité.



La fuite de gaz, l’hypothèse la plus probable



Les causes de l’effondrement ne sont pas encore connues. Les vidéos surveillance et les témoignages des riverains indiquent que l’effondrement a eu lieu après une forte explosion. La piste de l’explosion causée par une fuite de gaz est privilégiée, notamment suite à une odeur de gaz détectée par les secours. Une enquête est actuellement en cours.



Ce drame a provoqué un vif émoi dans le quartier. Tous les événements publics prévus par la ville de Sanary-sur-Mer ont été annulés jusqu’au 12 décembre et une cellule médico-psychologique est opérationnelle depuis hier après-midi.