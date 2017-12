National Var : Un homme étrangle à mort sa femme avec un câble électrique et s'enfuit nu au volant





Le voleur l'aurait sorti de force de son véhicule avant de s'enfuir avec.



Les forces de l'ordre de Thoronet, dans le Var, l'interceptent quelques instants plus tard par la mise en place d'un barrage.



C'est avec stupéfaction que les gendarmes découvrent que le conducteur est nu comme un ver. Il déclare alors aux forces de l'ordre avoir "brutalisé sa femme avant de sortir de chez lui".



Après s'être rendus au domicile au domicile du suspect, les gendarmes découvrent le corps de sa femme sans vie. Elle présente des blessures à la tête et une rallonge électrique est enroulée autour de son cou.



L'homme a été placé en détention provisoire.





