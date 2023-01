A la Une . Var : Un banal accident de la circulation se transforme en meurtre

Ce qui semblait être un banal accident de la circulation s’est finalement transformé en un meurtre. Le 6 décembre, à Hyères, dans le Var, un jeune motard de 21 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation. L’enquête a toutefois révélé que la victime avait été percutée et écrasée délibérément par le conducteur d’un véhicule utilitaire qui a pris la fuite après son forfait. Le suspect, un homme de 63 ans, a été interpellé le 2 janvier et mis en examen pour homicide volontaire. Par P.J - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 06:11

Dans une déclaration à 20 Minutes, le commissaire Philippe Dussaix, chef de la police de Toulon, a révélé que des témoins de l’accident ont indiqué que le conducteur de l’utilitaire roulait dangereusement au point de doubler un véhicule dans un rond-point.



Le jeune motard a même signalé au suspect de ralentir, selon les témoignages.



Mais au lieu de ralentir, le conducteur de 63 ans a accéléré, percuté le motard qui était devant lui et l’a écrasé avant de prendre la fuite, ont corroboré les versions des témoins recueillies par la police. Philippe Dussaix a souligné "une vraie volonté de la part du véhicule impliqué de percuter la moto et de ne rien faire pour l’éviter".



Près d’un mois après l’accident, soit le 2 janvier, grâce a un morceau de calandre avant de son véhicule, le conducteur a été retrouve et arrêté. Lors de sa mise en examen, le suspect "a fait un déni d’implication", a expliqué le chef de la police judiciaire de Toulon.



Les investigations ont également révélé que le véhicule du sexagénaire décrit comme un "vrai délinquant de la route" avait été impliqué dans des dizaines d’infractions au Code de la route dans le passé.



Le suspect avait eu l’idée de désigner une connaissance américaine comme utilisateur du véhicule en utilisant une copie de ses papiers d’identité, de sorte à ne pas perdre de points et conserver son permis de conduire.