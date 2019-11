Var: 2 corps sans vie retrouvés suite aux intempéries

Depuis vendredi le Sud de la France connaît de très fortes précipitations, qui ont fait d'importants dégâts dans la région.



Des centaines de foyers ont été inondés, des milliers privés d'électricité et de nombreux axes routiers et ferroviaires ont été bloqués. Plus de 1 600 sapeurs-pompiers ont dû être mobilisés.



Alors que l'alerte rouge pluie - inondation a été levée et rétrogradrée en vigilance orange, notamment dans le département du Var, deux corps sans vie y ont été retrouvés.



Portées disparues depuis deux jours, ces personnes ont pu être retrouvées grâce à la décrue croissante sur l'ensemble de la Côté d'Azur.



L'un a été découvert à proximité du lieu de chavirage d'une embarcation de secours, au Muy et l'autre dans une voiture dans la commune de Cabasse.



Un septuagénaire est, quant à lui, toujours porté disparu depuis samedi. Les recherches se poursuivent.