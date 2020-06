A la Une . Vanessa Payet refuse les "alliances opportunistes"

Vanessa Payet du parti Croire et Oser ne fusionnera pas. La candidate à St-Denis veut mettre fin "aux alliances opportunistes". Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 08:22 | Lu 806 fois

Sollicitée par les listes menées par Nassimah Dindar et Didier Robert, Vanessa Payet, tête de liste "Osons Ensemble" a refusé l’alliance. A St-Denis, le parti Croire et Oser avec plus 7 % des suffrages n’a pu se maintenir au second tour mais fusionnera pas non plus.



"La tête de cette liste d’union nous a été proposée", confie Vanessa Payet dans un communiqué. "Nous croyons fermement qu’une association d’individus sur une liste, ne partageant pas les mêmes ambitions pour le territoire, autour d’un projet confus, ne servirait pas la cause que nous défendons, qui consiste à vouloir déployer un vrai projet pour Saint-Denis et sa population".



Refusant l'"opportunisme", Vanessa Payet et son équipe souhaitent "incarner les valeurs que nous défendons". " Je crois, que cela commence par ne pas accepter les mêmes règles du jeu et les compromis déguisés, au bénéfice d’une volonté de construire un projet vrai qui servira la population qui nous fera confiance".



Suivant cette ligne directrice, aucune consigne de vote à St-Denis ne sera donnée, "nous avons confiance en la capacité de chaque électeur à prendre une décision éclairée et libre".