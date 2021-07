Vanessa Miranville salue le reconfinement aménagé

"Je viens de prendre connaissance comme l'ensemble des Reunionnais des mesures pour les 15 prochains jours.

Je salue une décision courageuse et résiliente du Préfet à la hauteur des enjeux pour la population réunionnaise. Cette décision démontre une bonne prise en considération du besoin d'une large partie de la population de savoir que tout est mis en œuvre afin de les protéger de la recrudescence de l'épidémie sur l'île.

Au vu de l'urgence sanitaire dans laquelle nous nous trouvons face à la circulation du virus cette mesure de confinement aménagé et de couvre-feu était inévitable.

Nous n'avons pas la capacité de pouvoir renforcer massivement nos services de réanimation sur l'île, c'est la raison pour laquelle les 15 prochains jours seront déterminants pour contenir l'épidémie. Nous éviterons ainsi la saturation des hôpitaux déjà à bout de souffle notamment des lits de réanimation, et garderons ainsi la situation sous contrôle et sauverons des vies, puis reprendrons au plus vite une vie le plus normal possible.

Avant tout, la solution pérenne contre l'épidémie reste la vaccination. La sensibilisation et les mesures de médiation devront être entretenues et renforcées. Sur le Territoire de la Possession nous allons rapidement renforcer la mise en œuvre de campagnes de communication et de médiation envers les citoyens pour aller vers le geste civique de la vaccination.

Nous saluons le fait que la concertation avec les différents acteurs locaux et la population a véritablement permis de porter ses fruits. Nous mesurons l'impact de ces mesures sur le monde économique déjà durement touché, et malgré tout, l'impériosité sanitaire doit primer notamment à travers la limite autant que possible de la circulation des personnes et donc du virus. Ce confinement court évitera une agonie du monde économique plus tard et permettra d'éviter encore plus de restrictions et pendant plus longtemps pour tous.

Je suis certaine que le peuple Reunionnais saura faire preuve justement de courage de solidarité car c'est tous ensemble que nous vaincrons l'épidémie. L'heure n'est pas à la division mais à l'unité de tous.

Rendez vous est donné le 16 août pour, j’en suis persuadée, une situation sous contrôle qui permettra d'assurer une rentrée plus sereine pour les enfants et plus largement pour tous les Réunionnais".