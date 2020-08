A la Une . Vanessa Miranville réclame le rétablissement de l'état d'urgence à La Réunion

La maire de La Possession, dans un communiqué, réclame aux autorités le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire sur l'île, face à la flambée de Covid-19. Par B.A - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 08:22 | Lu 735 fois

"Considérant l’évolution défavorable de la situation sanitaire sur le territoire de la Réunion, je fais la demande officielle aux représentants des autorités compétentes en la matière que sont le préfet de la Réunion et le ministre des Outre-mers de rétablir l’état d’urgence pour notre département.

En effet, force est de constater que nous avions été préservés par un contrôle plus renforcé au niveau de l’aéroport jusqu’au 10 juillet 2020, date de fin de l’état d’urgence. Je demande ainsi la mise en place de l’obligation du test à J+7, aujourd’hui effectue seulement par 1/3 des personnes concernées.

Mon objectif est de préserver la Réunion d’une première vague épidémique en évitant une propagation du virus et une saturation de notre système de santé. Nous connaissons l’existence de nombreuses fragilités de santé au sein de notre population. Il est de mon devoir d’anticiper pour la santé de l’ensemble des Réunionnais ". Vanessa MIRANVILLE Maire de La Ville de La Possession