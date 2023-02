A la Une . Vanessa Miranville obligée d'ajourner le conseil municipal faute d'élus

Six minutes, c'est le temps qu'aura duré le conseil municipal de La Possession. Faute de quorum, la maire a dû renvoyer le conseil à lundi prochain. Si l’opposition dénonce une majorité municipale au bord du gouffre, du côté de l’édile on plaide un malheureux concours de circonstances. Par La rédaction - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 16:23

Voilà un couac dont la majorité municipale de la Possession se serait bien passé. Ce mercredi, un conseil municipal devait se tenir avec des points importants à l’ordre du jour, comme le vote du budget primitif de la commune pour 2023.



Mais faute de quorum, Vanessa Miranville a été contrainte de reporter ce conseil municipal au 13 février. “C'est un signal inquiétant qui vient confirmer que la municipalité, non seulement perd progressivement son administration, mais perd également sa majorité. C'est le signe que de plus en plus d'élus se désolidarisent de la politique menée par la maire de La Possession et ne souhaitent pas être co-responsables aussi bien de l'état catastrophique des finances de la commune (la dette a doublé depuis 2014 pour arriver à 50 millions d'euros aujourd'hui)”, dénonce Vincent Rivière, opposant non élu.



“Ce conseil aurait pu se tenir” selon la majorité



“C’est la première fois que cela se produit. Nous avons vécu un très malheureux concours de circonstances. Certains élus de la majorité ont dû s’absenter à cause du décès d’un de leurs proches. D’autres sont actuellement hors département dans le cadre de leurs missions. On ne peut que regretter l’attitude de certains élus de l’opposition qui ont préféré partir, en sachant que leur absence va forcément faire retarder le vote. Ce conseil municipal aurait pu se tenir dès aujourd’hui”, rétorque-t-on du côté de la commune. Pour la majorité, c’est “reculer pour mieux sauter”, comme le dit l’adage populaire.



Seuls 19 élus de la majorité siégeaient ce mercredi après-midi alors que la majorité en compte 31. Du coup, le quorum (atteint avec 20 élus) n'était atteint qu'à la seule présence de l'opposant Philippe Robert. Ce dernier a donc préféré quitter la salle du conseil car, comme il l'explique, ce n'était pas à lui de faire le quorum. "Je ne ferai pas son quorum surtout pas pour voter un budget comme ça. Est-ce à dire que Mme Miranville ne tient plus son groupe ?​", en vient à questionner l'opposant.