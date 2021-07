A la Une .. Vanessa Miranville lance un appel aux citoyens pour les prochaines élections

La maire de La Possession, 4e force du premier tour des élections régionales 2021 et fondatrice du mouvement CREA, fait le point sur les scrutins auxquels sa formation politique a participé. Elle appelle aux Réunionnais à rejoindre ses listes citoyennes en vue des prochains scrutins. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 16:31





Vanessa Miranville souhaite que son mouvement politique CREA qui fait la part belle aux initiatives citoyennes continue sur sa lancée et s'implante notamment dans les micro-régions. Elle souhaite que ses équipes se préparent bien avant les échéances électorales pour être à l'écoute de la population déjà pendant plusieurs années. Un plan qui démarre dès ce samedi à La Possession avec un séminaire qui vise à remercier les sympathisants, les militants et toutes les forces vives qui ont rejoint CREA.



"On est beaucoup plus sur ces objectifs (municipales, cantonales, régionales) que législatives et sénatoriales", assure la maire de La Possession qui ne vise donc pas un poste à l'Assemblée nationale ou au Sénat. "Quand on fait politique, on ne peut pas se dire qu’on a fait beau travail et c’est bon on s’arrête à là. Notre but c'est que le modèle que nous avons posé en terme de citoyenneté, d'infrastructures, de logement, de dynamisme à La Possession soit partagé à l'échelle de La Réunion", précise-t-elle.



Son premier adjoint à la mairie de La Possession et candidat victorieux aux élections départementales, Gilles Hubert, ajoute : "Il faut s’inscrire dans le temps. Quand Vergès arrive au Port, l’image de la ville a été associée à lui. Il est aussi parti sur d’autres mandats mais malgré tout, l’image de Paul Vergès reste associée à la ville du Port. Il faut savoir donner du temps au temps. Vanessa a démontré ses compétences, l’équipe ne cesse de grandir. Demain, si nous arrivons à structurer ce mouvement citoyen en ayant une assise plus large sur le territoire, nous serons en mesure d’être là pour les échéances électorales."



CREA présent sur tous les tableaux



La maire de La Possession assure que même si



La maire de La Possession évoque la possibilité de proposer des candidats aux prochaines législatives. Il s'agirait d'autres visages qui représenteraient le mouvement.



Et Vanessa Miranville compte bien voir CREA aussi avoir son mot à dire au Département : "Le but est de peser. Nous avons lancé des projets : l'emploi garanti (Même logique que le RSA+). Sans oublier thématique de l’eau que Gilles Hubert, dont c’est la compétence au TCO, veut porter au Département."



