A la Une .. Vanessa Miranville félicite Dimitri Pavadé

La maire de La Possession a tenu à féliciter Dimitri Pavadé pour sa médaille d’argent obtenue en saut en longueur lors des Jeux paralympiques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 07:26



"Nous tenons à féliciter Dimitri PAVADE pour sa performance aux jeux paralympiques et sa médaille d’argent décernée dans le cadre du saut en longueur T64 ! Il est une icône pour la Ville de La Possession, qui porte plus haut et plus loin les couleurs de notre Ville et de notre Ile ! Ayant remporté la 40ème médaille de la délégation Française aux jeux, il brille par son talent, sa passion et rend fiers tous les Réunionnais qui le suivent et l’ont encouragé ! Son parcours est exemplaire et rempli d’humilité et de combattivité, nous sommes fiers de lui et lui adressons à lui et à tous ses proches nos sincères félicitations" a déclaré Vanessa MIRANVILLE, Maire de la Ville de La Possession. Le communiqué :



