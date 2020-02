Municipales 2020 Vanessa Miranville et ses colistiers trouvent surprenant le choix de l'adjoint Jean-Christophe Espérance Les élus de la majorité municipale de La Possession adressent un communiqué en réponse à l'article paru dans le Quotidien et dans lequel l'adjoint Jean-Christophe Espérance développe la raison de sa prise de distance avec la liste construite pour ces municipales 2020.

"Nous avons découvert avec surprise le contenu de l’interview de Monsieur Jean-Christophe Espérance dans l’édition du Quotidien daté du 17 février 2020.



Nous avons été stupéfaits par la posture de M.Espérance, notre collègue, maire-adjoint délégué à l’environnement et candidat pressenti à nos côtés sur la liste La Possession en action 2020 jusqu’à qu’il annonce, mercredi 12 février, avec une grande amertume, sa décision de nous quitter pour des raisons bien différentes de celles qui sont reprises dans l’article.



Tout d’abord, il nous semble grotesque que Monsieur Espérance puisse ainsi faire un procès d’intention en développement durable à Madame Miranville, actuel maire de La Possession et tête de la liste dont nous ferons partie, ainsi qu’à notre programme. En effet, Monsieur Espérance ne peut en prétendre être le seul détenteur légitime de la fibre écologiste dans une municipalité sortante qui a déjà tant fait en la matière et qui souhaite poursuivre sur cette voie dans l’intérêt général et celui de nos enfants et petits-enfants.



Par ailleurs, nous affirmons, contrairement à ses propos particulièrement méprisants pour ce qu’il appelle « les communautés », que le développement durable et la transition écologique doivent être réalisés non pas de façon dogmatique, comme il le prône, ni en méprisant les communautés vivant dans la cité comme il semble le revendiquer mais qu’ils doivent au contraire être au service de l’humain, des habitants de la commune et respecter toutes ses composantes et ses minorités. A une transition écologique dogmatique qui se ferait sans l’humain, nous préférons une transition écologique pragmatique, appropriée par la population et élaborée avec elle.



Enfin, il nous semble particulièrement choquant qu’un élu de la République puisse encore aujourd’hui s’offusquer qu’une liste citoyenne qui se présente au suffrage des électeurs soit représentative des différentes communautés et minorités de la société. Cela traduit à notre sens un sectarisme certain. A ce titre, la liste de conseillers municipaux que nous proposons a été élaborée à l’issue d’un processus démocratique auquel Monsieur Espérance a par ailleurs participé activement.



Ses propos donnent aux électeurs une image déplorable de la politique que nous regrettons et s’inscrivent manifestement dans un contexte mono-pensée et obtus sur un seul projet que similaire à celui exprimé par Madame Simone Casas il y a quelques jours dans le même journal d’information quotidienne; elle ne voit dans notre projet que le projet de transformation du Plateau festival en théâtre en plein air alors que nous nous inscrivons en outre dans la promotion d’une action culturelle au quotidien et la mise en œuvre d’actions accessibles à tous."



Les élus de la municipalité candidats sur la liste La Possession en actions 2020 : Didier Fontaine ; Jacqueline Lauret ; Jean-Marc Visnelda ; Michel Milhau, Marie-Line Tartrou ; Jocelyne Dalèle ; Christophe Dambreville ; Denise Flaconel ; Marie-Claire Damour ; Gilles Hubert ; Vanessa Miranville





