Politique Vanessa Miranville et Gilles Hubert : "L'appel au secours des terriroires d'Outre-Mer"

Vanessa Miranville et Gilles Hubert s'expriment suite au résultat de l'élection présidentielle remportée par Emmanuel Macron. Par LG - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 13:34

"Nous tenons à féliciter Monsieur Emmanuel Macron pour son élection à la Présidence et espérons que ce mandat sera l'occasion de prendre en compte les besoins réels de nos territoires ultramarins ainsi que les véritables attentes des Français au niveau du pouvoir d'achat, de la politique sociale, du logement, de l'emploi ainsi que de la politique écologique.



Cette élection Présidentielle nous a montré la frontière et la limite de la tolérance citoyenne des Réunionnais avec un scrutin favorable à l'extrême droite sur notre territoire.



Nous ne pouvons que constater le vote de rejet et de desavoeu des citoyens exprimant la profonde frustration des territoires d'outre-mer face à une politique administrative ne prenant pas assez en compte nos spécificités. Force est de constater que cette gestion administrative et technocratique de Paris a supplanté la vision et la parole politique dans les outre-mer. Cela a eu un effet désastreux et a éloigné nos dirigeants de la réalité de nos territoires.



Nous avons encore énormément de travail dans la mise en œuvre de la loi de décentralisation afin de faire progresser notre territoire.



Nous continuerons d'oeuvrer en tant que collectivité afin de préserver la priorité du service public rendu aux citoyens et espérons de véritables avancées sociétales et démocratiques, notamment par la mise en place du vote dématérialisé qui est une attente forte des citoyens !"



Vanessa MIRANVILLE

Maire de la Ville de La Possession

Présidente du mouvement CREA

et

Gilles HUBERT

1er adjoint au Maire

Vice-President au Département

Secrétaire général du mouvement CREA