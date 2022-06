Législatives

Vanessa Miranville espère que les députés "porteront une voie réunionnaise unie à l’Assemblée Nationale"

Vanessa Miranville, maire de La Possession et présidente du mouvement CREA, félicite les députés nouvellement élus ou réélus mais les invite d'ores et déjà à oeuvrer collectivement pour notre territoire :

Par LG - Publié le Dimanche 19 Juin 2022 à 23:06

"Nous tenons à féliciter au nom du Conseil Municipal de La Possession, l’ensemble des candidats élus et en particulier Madame Karine LEBON pour son élection à la députation dans la 2ème circonscription.



Nous souhaitons qu’elle continue à porter, dans le cadre de son second mandat, plus loin les valeurs de notre île et de notre ville ; en prenant en compte les besoins réels et attentes spécifiques de notre population au niveau du pouvoir d'achat, de la politique sociale, du logement, de l'emploi ainsi que la politique écologique. Nous espérons ainsi de véritables avancées sociétales et démocratiques pour notre île.



Nous félicitons l’ensemble des députés de La Réunion et attendons d’eux un travail commun avec nous élus locaux, de façon à pouvoir porter une voie Réunionnaise unie à l’Assemblée Nationale avec un objectif de prise de responsabilité, d’autonomie alimentaire, énergétique et de gouvernance pour notre île"