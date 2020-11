A la Une . Vanessa Miranville dénonce l'absence de démocratie quant à l'accord Région/EDF/Albioma

Dans un communiqué, ci-dessous, la maire de La Possession, présidente du mouvement CREA s'étonne de l'absence de concertation publique et de validation des organes de gouvernance lors de la signature d'un accord entre la Région Réunion, EDF et Albioma, ainsi que de son contenu, qu'elle estime flou. Par B.A - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 09:01 | Lu 764 fois

"Nous, citoyens du mouvement CREA (Citoyens de la Réunion en Action) mené par Vanessa MIRANVILLE, sommes surpris de l’annonce de l’accord qui vient d’être signé entre la Région, EDF et Albioma, et qui n’a fait l’objet ni d’un véritable débat citoyen ni même d’une validation des organes de gouvernance Énergie mis en place sur notre territoire. En l’état, cet accord nous apparaît flou, autant sur les réels impacts environnementaux des solutions décidées que sur les engagements financiers de la collectivité associés. De plus, les objectifs affichés sur l’énergie éolienne et plus encore sur l’énergie photovoltaïque sont inférieurs aux ambitions affichées jusqu’alors (310MW présentés pour le photovoltaïque contre 540MW validés en assemblée plénière par les élus régionaux le 29 mars 2019)! Ainsi, le mouvement CREA exprime sa plus grande crainte à la lecture de cet accord de voir nos filières énergétiques locales remplacées par des solutions d’importation incertaines.

Cet accord, loin d’apporter des certitudes en matière d’énergie décarbonée, ne contribuera pas à l’amélioration de l’indépendance énergétique de notre territoire puisqu’à des importations fossiles se substitueront des importations végétales, sans réel effort pour les ressources locales.

Il ne contribuera pas non plus au développement des entreprises et des compétences locales, puisque basé sur des solutions centralisées portées par de grandes entreprises nationales. CRÉA défend la responsabilité énergétique de la Réunion, qui passe par la production de notre énergie ici même, pour nous libérer de toute dépendance extérieure et créer ainsi notre propre énergie et nos propres emplois. Et maintenant, Osons prendre notre destin énergétique en main!" Vanessa Miranville, présidente de CREA, et les membres du groupe Énergie de CREA





Publicité Publicité