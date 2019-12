Vanessa Miranville demande une utilisation modérée des pétards et feux d'artifices

C'est une tradition, la période des fêtes de fin d'année à La Réunion rime avec pétards et divers feux d’artifice.



Vanessa Miranville pointe cependant du doigt une consommation excessive de ces produits. Or les pétards engendrent de nombreux incidents, aussi bien des accidents domestiques, brûlures sévères, bruits ou encore des chiens totalement perdus et retrouvés aux bords des routes.



"Il ne suffit parfois que de quelques secondes pour que bascule notre vie de la fête au cauchemar", confie-t-elle, qui ajoute que "ces produits nuisent à notre santé et notre environnement par leurs émanations s'il n'y a pas de modération dans leur usage".



Vanessa Miranville invite donc les Réunionnais à respecter la loi, en terme d’autorisation de vente et d'interdiction d’achat pour les mineurs, et que chacun soit vigilant. Elle a tenu également à souhaiter à l'ensemble des Réunionnais et Possessionnais de joyeuses fêtes de fin d'année.