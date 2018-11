Vanessa Miranville appelle "à une mobilisation solidaire envers nos Citoyens"

La Solidarité au service des artisans, commerçants, TPE, PME…



"Les 14 jours de mobilisation des Gilets jaunes ont durement impacté notre tissu économique local. Des milliers de chefs d’entreprises se sont réunis dans des collectifs pour demander à être accompagnés au plus vite et au mieux selon chaque situation individuelle : chaque jour compte !



Notre objectif aujourd’hui est donc d’être réactifs et de se mobiliser collectivement pour répondre à ce cri de détresse, qui sinon va pénaliser des milliers de familles réunionnaises.

C’est pourquoi nous avons contacté d’une part l’Association des Maires de La Réunion, d’autre part les chambres consulaires pour leur proposer la mise en place rapide de permanences décentralisées de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers et de l’artisanat dans chaque commune, pour accompagner au plus près et au mieux les artisans, commerçant TPE, PME dans la situation de crise actuelle.



Le Président de l’AMDR nous a d’ores et déjà confirmé se mobiliser pour faire aboutir cette action.



Œuvrons à fédérer toutes les initiatives de solidarité envers les Réunionnais"



Vanessa MIRANVILLE

Maire de la Possession

Présidente du mouvement CREA