La grande Une Vanessa Miranville accuse Gilles Hubert de lui avoir fait des avances

Au cours d'une mise au point sur le déroulement des faits supposés de harcèlement sexuel impliquant deux conseillers municipaux, la maire de La Possession explique pourquoi elle en est venue à retirer les délégations à sept élus désormais considérés comme "dissidents". Parmi eux, Gilles Hubert. L'ancien 1er adjoint et bras-droit de Vanessa Miranville depuis la première campagne victorieuse des municipales de 2014 se fait sèchement recadrer et bien plus que ça. Vanessa Miranville l'accuse tout simplement de lui avoir fait des avances répétées ainsi qu'à d'autres femmes. Nous avons tenté de joindre le principal intéressé, sans succès pour l'instant. Le communiqué de Vanessa Miranville et de sa majorité : Par La rédaction - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 14:10

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts »



Ces dernières semaines, l’équipe municipale de La Possession a connu des moments très difficiles.



En effet, une affaire judiciaire de plainte de harcèlement et agressions sexuelles d’une élue envers un de ses collègues élu a défrayé la chronique médiatique à charge contre nous, sous fond de manipulation bassement politicienne. Je suis accusée en tant que Maire de complaisance à l’égard de Josian Acadine et mon équipe de soumission muette à mes décisions.

En réalité, comme je l’ai démontré la semaine dernière lors de mon audition à la Gendarmerie en tant que témoin, j’ai en fait agi d’une part en respectant la volonté de la victime potentielle Amandine Tavel qui depuis fin janvier 2021 et jusqu’au 2 juillet 2022 soit 1 an 1/2 plus tard m’a toujours affirmé que « le temps fera que sa ira mieux », qu’elle « n’a pas fait d’écrit et pas souhaité porter cette plainte à la gendarmerie pour préserver sa maman qui est très âgée et a beaucoup de problèmes de santé » et parce qu’elle « ne souhaitait pas voir son nom dans la presse », qu’elle « faisait bonne figure avec lui (Josian Acadine) pour ne pas que cette affaire s’ébruite et qu’on la harcèle de questions ». Elle m’a également affirmé arriver à gérer la situation en participant aux réunions collectives en présence de Josian Acadine ou en suivant les réunions en visio ou via compte-rendus sinon : « mais sava. Je le vois seulement sur la commission eco et les réunions collectives récurrentes. Si je ne me sens pas alaise sur une réunion, j’irai pas et je suivrai le compte rendu. Merci Vanessa. ».



De nombreux échanges de messages entre Amandine Tavel et moi, que j’ai fournis aux enquêteurs et que vous trouverez ci-joints, attestent de tout cela. J’ai également agi en accord avec les conseils juridiques de mon administration, qui a estimé que la situation ne relevait pas d’un signalement au procureur tant qu’aucun élément de preuve ne nous avait été fourni (soit de janvier 2021 à octobre 2022!). Puis mon administration et moi-même avons rempli notre devoir en réalisant un signalement au procureur à partir du moment où les preuves potentielles (échanges de sms) nous ont été fournies par Amandine Tavel, et ceci en parallèle du signalement formulé sans concertation par Frédérique Grondin, en tant qu’élue à la Femme, de sa propre initiative et qu’elle ne nous a révélé qu’après coup. Suivant à nouveau l’avis juridique de la Ville, j’ai décidé de ne pas montrer ces échanges de SMS aux élus, malgré la demande d’Amandine Tavel, ceci dans le respect du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence de Josian Acadine qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et se considère victime de diffamation.

En mon âme et conscience, j’ai agi au mieux des éléments que j’avais à ma connaissance, en respectant à la fois une nécessaire neutralité mais aussi le choix de discrétion d’Amandine Tavel pendant un an et demi, ainsi que le secret de l’instruction.



Je trouve tellement regrettable d’instrumentaliser, à des fins politiciennes, une situation pénible et douloureuse, à la fois pour ces 2 élus ainsi que leurs proches, mais aussi pour l’équipe municipale qui se retrouve malgré elle mêlée à cette affaire...



Malheureusement, certains élus en qui j’avais toute confiance ont profité de ce moment particulièrement délicat pour essayer de déstabiliser notre équipe par des moyens particulièrement pernicieux (enregistrements de réunions d'élus à leur insu et transmission à la presse, faux rendez-vous médicaux ou fausses maladies pour empêcher d’avoir le quorum en conseil municipal, critiques personnelles en missouk envers des élus de la majorité et envers notre gouvernance ...).



Je n’ai eu dès lors d’autre choix que de leur retirer leurs délégations, celles ci ne pouvant exister qu’en cas de confiance mutuelle.



Désormais, ces élus dissidents (Fabiola Lagourde, Edmée Dufour, Houssamoudine Ahmed, Gilles Hubert, Amandine Tavel, Marceau Julenon, Frédérique Grondin) feront partie de l’opposition et assumeront d’avoir ainsi rompu leurs engagements pris en 2020 envers les citoyens.



L’absurdité de cette situation est qu’Amandine Tavel et ces autres élus, au nom de la défense du droit des femmes, ont choisi de se laisser manipuler par un élu M. Gilles Hubert qui non seulement est lui même informé de l’affaire depuis fin janvier 2021 sans avoir agi depuis, et a même été jusqu’à des avances répétées envers des femmes dont je fais moi-même partie...



En mai 2022, mon équipe et moi-même avons également découvert de nombreux agissements de cet ancien 1er adjoint en désaccord total avec nos valeurs éthiques : nombreuses promesses à des citoyens ou à des associations à l’encontre des règles de transparence et d’équité que nous avons mises en place depuis 2014, pression sur d’autres élus pour influencer une prise de décision selon son bon vouloir et ses intérêts, mensonges et double discours... Pour autant, au vu du travail que cet élu investi a fourni pendant de nombreuses années et croyant en sa capacité de remise en question, notre équipe a alors décidé de lui laisser une seconde chance pour prouver qu’il était capable de se conformer aux valeurs éthiques portées par notre groupe. Nous constatons aujourd’hui, malheureusement, qu’il a définitivement tourné le dos à ces valeurs pour, comme il nous l’a affirmé lui-même, tenter d’assouvir son désir de vengeance... Voilà où mène la soif de pouvoir personnel, attitude indigne que nous avons toujours combattue et que nous continuerons de combattre !



Cet épisode aussi douloureux soit-il pour notre équipe, ne viendra certainement pas à bout de notre détermination à œuvrer pour les Possessionnais, car ce qui ne nous tue pas nous rendra plus forts. Nous sommes donc fortifiés de la confiance et la cohésion retrouvées au sein de notre équipe, et nous continuerons à agir avec courage et responsabilité pour la seule chose qui compte à nos yeux : l’intérêt général des citoyens.



Depuis bientôt 10 ans, nous avons toujours pu leur faire entièrement confiance pour discerner les valeurs éthiques de transparence, d’équité, d’honnêteté que mon équipe et moi-même défendons sans relâche. Et nous savons qu’à présent comme à l’avenir, nous pourrons toujours compter sur cette capacité de discernement des citoyens entre ceux qui sont réellement préoccupés d’œuvrer pour l’intérêt commun et ceux qui ne sont préoccupés que de leur intérêt personnel.



En tous cas, nous maintiendrons coûte que coûte nos engagements envers les Possessionnais à réaliser les actions et projets dont ils ont besoin pour continuer à s’épanouir dans notre commune selon notre slogan «Ensemb’, toujours mieux » !

Vanessa Miranville, Maire de La Possession, et son équipe