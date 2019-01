Communiqué Vanessa Miranville: Une culture de la participation citoyenne qui se met déjà en place depuis 5 ans à la Possession La Ville de la Possession fait savoir qu'elle reste "engagée plus que jamais" à permettre l'expression citoyenne et rappelle les actions menées depuis cinq ans. Le communiqué de Vanessa Miranville :

Alors que le grand débat national est lancé depuis hier, et malgré des contours encore flous de cette consultation citoyenne, la Ville de la Possession reste engagée plus que jamais à permettre l'expression citoyenne.



Les valeurs de proximité, de durabilité et d'épanouissement de tous, font partie intégrale de notre programme défini depuis 2011 en concertation avec les citoyens,quartiers par quartiers, et pour lequel nous avons été élus.



Nous avons mis en œuvre des espaces, des instances, des outils et des invitations à la participation citoyenne. Une considération est à noter : il faut de la motivation, de l'écoute, de la persévérance de la part de tous, pour se comprendre et créer cette culture commune du dialogue.



Afin d'avoir le maximum de remontées citoyennes, depuis presque 5 ans, nous avons fait des dizaines de porte à porte, ou mis en place des sondages numériques et physiques auprès de personnes représentatives, de jeunes, de moins jeunes, de séniors, d'hommes, de femmes. Nous avons organisé des réunions publiques sur plusieurs thématiques (les rythmes de l'enfant, les projets d'aménagement de La Ville...), des petits déjeuners dans les quartiers, des « rendez-vous chez vous » chez les habitants volontaires. Nous avons procédé à la mise en place d'instances de participation en direction des enfants, des parents, des citoyens et de bien d'autres espaces d'expression.



Nous n'avons pas attendu la mise en place du débat national et avions réagi en mettant en place depuis la fin novembre deux sondages, sur le quartier de Saint-Laurent et de manière plus vaste sur les actions prioritaires de la Ville avec plus d'un millier de remontées en un mois. La mise en place de ces sondages sera déclinée dans les autres quartiers de la Ville en 2019.



Nous sommes heureux de voir enfin la prise de conscience qu'il n'y a aucun autre remède que d'entendre les citoyens. Et notre exigence c'est l'écoute suivie d'effet.



Le Grand Débat National doit répondre absolument à cette exigence d'effets concrets sur le bien-être de tous : le Gouvernement ne doit pas décevoir les Citoyens sur cette attente forte.



La Ville de la Possession va poursuivre sa dynamique sur la participation citoyenne : nous tenons à cette proximité et à ce que toutes les expressions des citoyens soient prises en compte.



A cet effet, nous allons mettre en place en mairie centrale, en mairies annexes, et dans les maisons de quartiers des cahiers de doléances mais aussi de propositions à disposition des citoyens, que nous analyserons et synthétiserons ensuite pour des réponses et actes concrets par la suite.



Il n'y a plus de pyramide, le peuple n'est plus en bas de l'échelle : il est une force, il est même la seule force à donner réellement un pouvoir d'action légitime aux élus.



Vanessa MIRANVILLE

Maire de la Ville de la Possession

Présidente du Mouvement CREA (Citoyens de la Réunion En Action)



N.P Lu 70 fois





Dans la même rubrique : < > CHU: Réouverture de l’hélisurface du site Félix Guyon CHU: La CFTC demande à prendre connaissance du rapport d'audit de la chirurgie infantile