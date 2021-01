Politique Vanessa Miranville : "Les Anges de la Téléréalité vendent à notre jeunesse l’illusion d’une réussite facile"

Vanessa Miranville a également participé à l'indignation unanime des élus de La Réunion en envoyant hier soir un communiqué soutenant Joé Bédier et sa famille. La maire de La Possession apporte aussi une lecture très critique vis-à-vis de ce genre de programme télévisuel. Par LG - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 14:25 | Lu 270 fois

"Comme tous les Réunionnais, j’ai été choquée par ce qui s’est produit au Creolia aujourd’hui. Le déchaînement de violence qui a eu lieu ce midi est plus que condamnable et, j’en suis sûre, sera puni par la justice comme il se doit. J’apporte tout naturellement mon soutien aux victimes de cette violence gratuite, Joé Bedier, sa famille et les autres clients brutalisés lors de leur repas dominical.



Je m’associe à mes collègues élus et politiques pour demander à la chaîne NRJ12 de prendre des mesures fermes suite à ce débordement intolérable.



Mais plus généralement se pose la question du modèle véhiculé par les émissions de soi-disant « télé réalité » qui devraient plutôt se dénommer de « télé virtualité », car elles n’ont rien de réel : elles présentent des jeunes gens comme modèles alors que certains viennent cet après midi de nous montrer qu’ils sont loin d’être des modèles de savoir être.



Elles vendent à notre jeunesse l’illusion d’une réussite facile, et encore pire l’illusion que la célébrité et l’argent sont l’essence de la réussite dans la vie et du bonheur. Est-ce là le modèle artificiel que nous voulons donner à nos jeunes ?



Comment d’un côté prôner la persévérance à l’école et dans les études ou dans le sport ou la culture, et d’un autre laisser de telles émissions vanter l’inverse, la réussite facile en raison d’un comportement odieux, agressif, égocentrique ? Quelles valeurs voulons-nous donner à notre société et à notre jeunesse ?



En tous les cas, la Réunion doit rester une terre d’accueil et de tournage pour des émissions et productions qui sachent être en phase avec les valeurs de tolérance, de fraternité et de respect chères à la France et à la Réunion".