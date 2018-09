Vanessa Miranville : Législative partielle - Une érosion spectaculaire de la participation des électeurs

Vanessa Miranville, maire de La Possession, s'exprime suite aux résultats du 1er tour de la législative partielle dans la 7e circonscription. Voici son communiqué :



"Si le grand vainqueur de l'élection législative partielle de la 7ème circonscription reste l'abstention, les limites de l’expression de la démocratie sont d’autant plus visibles ; à peine 23.15% des inscrits se sont déplacés.



Mais comment en sommes-nous arrivés à là ? Comment sortir de cette situation, comment revenir à l’éthique, à l’intérêt général, aux fondements de la politique ? Comment remettre le citoyen en position d’acteur et non de spectateur absent ou désabusé ?

Et même si certains apportent des réponses aux grandes problématiques que rencontre notre île, il est nécessaire de ne pas confondre la fin et les moyens. Il s’agit à la fois de répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens tout en construisant un avenir durable pour La Réunion.



Il faut redonner de la noblesse à la politique et faire en sorte qu’une éthique soit respectée par ceux à qui une confiance du peuple a été donnée. La justice, l’équité et la transparence doivent être des valeurs poursuivies dans l’intérêt général !



Le pouvoir doit être notamment donné aux citoyens à travers différentes formes de participation, qu’elles se manifestent par des actions éco-citoyenne ou par la mise en place d’instances d’expression (conseils d’école, des ados et des jeunes, les « Zakteurs » qui agissent dans les quartiers pour l’intérêt collectif) où le citoyen se retrouve à agir pour le bien collectif.



C’est seulement lorsque ces deux piliers de mouvement Citoyens de la Réunion En Action seront développés et respectés que nous pourrons espérer que la confiance entre le citoyen et le politique soit effective".



Vanessa MIRANVILLE,

Maire de la Ville de La Possession

Présidente du Mouvement CREA