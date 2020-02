Politique Vanessa Miranville: "La Possession est une commune gérée de façon responsable"



La Presse écrite nationale a publié ces derniers jours un classement de la gestion des grandes villes et très grandes villes françaises de plus de 100 000 habitants. Si la commune de La Possession, compte tenu de son nombre d'habitants, n'apparait pas dans ce classement, je tiens tout de même à informer les Possessionnais que la commune est gérée de façon responsable et efficace, comme en attestent les indicateurs suivants :



- Les charges réelles de fonctionnement par habitant : Elles s'élèvent à 1243 € et sont inferieures de 9, 46 % par rapport à la moyenne réunionnaise ;



- Les charges de personnel par habitant: Elles s'élèvent à 1177 € et sont inférieures de 9, 8 % par rapport à la moyenne réunionnaise ;



- Le Fonds de roulement en fin d'exercice par habitant qui permet de payer les salariés et fournisseurs de la commune : Il s'élève à 81 € et est supérieur de 76 % à la moyenne réunionnaise) ;



- Le délai global de paiement annuel : il est de 25,9 jours quand la moyenne nationale de la strate de population est de 28,6 jours et le délai légal de 30 jours.



Par ailleurs, si l'encours de la dette par habitant est supérieur à la moyenne réunionnaise (1355 €/habitant contre 1219 €/habitant pour la moyenne réunionnaise, vous connaissez tous la responsabilité des mandatures antérieures à 2014 sur ce sujet : contentieux non géré des terrains du projet Cœur de ville et sous-équipement et sous-entretien chroniques des écoles, bâtiments publics et réseaux d'eaux et réseaux secs, durant des décennies. En effet, j'ai dû engager un plan pluriannuel d'investissements destiné à sécuriser les écoles de vos enfants et les bâtiments fréquentés par les usagers et par le personnel communal. J'assume ces décisions et j'en suis fière, tout comme vous pouvez tous en être fiers ! Notre commune se développe et cela se voit puisque La Possession est devenue une commune qui attire, avec la plus forte croissance démographique de ces dernières années ! Nous investissons pour votre présent et pour votre avenir !



En résumé, La Possession est une commune gérée de façon responsable, dynamique, engagée sur la voie du développement durable et harmonieux et où il fait bon vivre !

