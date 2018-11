A la Une ... Vanessa Miranville : "Je ne comprends pas pourquoi" on s'en est pris "aux manifestants" La maire de la Possession Vanessa Miranville s'est rendue hier soir sur les lieux de l'affrontement entre manifestants et force de l'ordre, à la sortie de la route du Littoral.

Elle en est revenue bouleversée, et a déclaré dans un long post sur sa page Facebook qu'elle ne comprenait pas pourquoi on s'en est pris à des manifestants pacifiques, et ce à la veille de l'arrivée de la ministre. Ce qui risque de compromettre les discussions entre les Gilets jaunes et Annick Girardin.

"A l’heure où je vous écris ces mots je suis bouleversée et prise par les émotions… 😔



Ce soir j’ai été sur les lieux des affrontements entre les forces de l’ordre et manifestants, où j’ai pu constater la violence de la situation avec d’un côté des tirs de bombes lacrymogènes qui nous piquaient la gorge, les yeux et de l’autre côté des jets de cailloux.



J’ai pu y voir la présence d’enfants, de femmes, la panique, les cris, les pleurs, les voitures qui commençaient à faire demi-tour sur la route du littoral par des conducteurs pris de panique…



C’était une scène d’apocalypse et je n’aurais jamais pensé un jour voir cela dans ma commune ainsi que des objets brûler à proximité d’un Ehpad, qui a reçu des bombes lacrymogènes et qui heureusement avait pu fermer ses fenêtres à temps pour ne faire prendre aucun risque à ses résidents et faire en sorte qu’ils ne soient pas touchés.



Je ne comprends pas comment la situation en est arrivée là, le fait de s’en prendre aux manifestants alors que des barrages étaient postés pacifiquement. Je ne comprends pas pourquoi cet évènement s’est produit à la veille de l’arrivée de la ministre de l’Outre-mer, évènement allant à l’encontre d’un dialogue possible entre la Ministre et les gilets jaunes ! En aucun cas, je n’avais été prévenue par la préfecture ou la sous-préfecture de cet assaut, j’ai notamment fait savoir au sous-préfet que je ne comprenais absolument pas la logique d’une telle violence qui fatalement risque de compromettre tout dialogue.



Je suis inquiète pour la suite des évènements et j’appelle chacun, malgré ce qu’il a pu vivre ces dernières heures, ces derniers jours, à vraiment garder profondément dans son esprit, dans son cœur et son âme que : NOUS SOMMES UN PEUPLE REUNIONNAIS UNI et qu’on doit sortir de cette situation et trouver des solutions. Ce n’est que par le dialogue que nous allons réussir à le faire. Mettons de côté tous ces problèmes et ces violences puisque nous sommes capables de trouver des solutions pour sortir la Réunion de cette situation.



Montrons que nous sommes un grand peuple ! Notre niveau de résilience hérité de notre histoire va nous permettre de nous en sortir…" Pierrot Dupuy Lu 1967 fois





Dans la même rubrique : < > [Pierrot Dupuy] Quelle mauvaise guêpe a piqué le préfet ? ▶️ Dialogue Réunionnais souhaite la création d'un groupe de médiateurs