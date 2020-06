Municipales 2020 Vanessa Miranville : "Je n’accepterai jamais que mon honnêteté soit mise en doute de la sorte"

Vanessa Miranville, Présidente du Mouvement CREA et Candidate au second tour des élections municipales du 28 juin prochain réagit en réponse aux accusations et actes de diffamation Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 14:57 | Lu 221 fois

"Lors du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020, les électeurs de La Possession ont accordé leur confiance, pour plus de 45 % d’entre eux, à mon équipe et à moi-même et je souhaite avant tout les en remercier vivement. Ce résultat, même s’il n’est pas définitif, nous encourage à poursuivre nos efforts et nous oblige à être exemplaires par notre attitude, notre posture et nos propositions durant les prochains jours qui nous séparent du second tour, ce afin d’être à la hauteur de cette confiance et des espoirs qui ont été placés en nous.



Dans ce cadre, la campagne électorale pour le second tour des élections municipales à la Possession qui se tiendront le 28 juin a démarré depuis maintenant plusieurs jours. Or, force est de constater que les discours véhiculés à mon sujet depuis quelques jours par la tête de liste de la liste « La Réunion en confiance », Monsieur Philippe ROBERT, par messages audio diffusés dans la ville, écrits et radiophoniques, consistent à pratiquer la désinformation, le mensonge et parfois même la calomnie et la diffamation. Jusqu’à présent je me suis toujours abstenue de répondre à ses attaques personnelles et déshonorantes car je considère que les électeurs de La Possession méritent mieux que cela, notamment un débat démocratique sur des projets et une prospective qui soient à la hauteur de leurs attentes et de leurs préoccupations. Je n’ai pas voulu participer à l’entreprise de discrédit du débat politique que poursuit Monsieur Philippe ROBERT, faute de pouvoir présenter un vrai projet d’avenir pour la ville et ses habitants.



Je ne souhaite pas changer de posture aujourd’hui, préférant consacrer mon énergie et mon action à ma commune et à mes concitoyens que je rencontre tous les jours. C’est le sens de mon engagement politique depuis que j’ai mis ma carrière professionnelle de côté pour me consacrer avec eux à la gestion de notre commune et à une nouvelle façon de pratiquer l’action politique, en corrélation avec les valeurs que je défends : l’intérêt général, la participation citoyenne, la transparence et l’honnêteté intellectuelle, car je crois profondément que c’est par ces valeurs que nos concitoyens se réapproprieront le débat démocratique et son expression électorale. Le temps de l’action judiciaire et d’une probable condamnation pour diffamation viendra dans un second temps, après l’expression du suffrage universel.



Toutefois, je crois nécessaire aujourd’hui de rassurer les électeurs de La Possession quant à un fait divers que Monsieur Philippe ROBERT utilise de façon volontairement trompeuse et qui pourrait semer le trouble parmi nos concitoyens : "la disparition de 1800 enveloppes vides" qui provenaient du reliquat des élections précédentes et qui étaient stockées dans un local communal. En effet, nous avons constaté que 1500 enveloppes avaient été dérobées et la commune a immédiatement signalé ce vol auprès de la gendarmerie en déposant une plainte et auprès des services préfectoraux qui ont accompagné la commune dans les démarches à accomplir. Tout a été fait pour gérer ce fait déplorable. Ces accusations sont tout bonnement grotesques ! Les citoyens qui ont déjà participé à la tenue d’un bureau de vote savent qu’aujourd’hui, du fait des nombreux contrôles et visa opérés lors des opérations de vote, une tentative réussie de fraude électorale est aujourd’hui fort heureusement IMPOSSIBLE ! Monsieur ROBERT ne peut l’ignorer même s’il a peut-être connu des périodes et des pratiques du passé où cela était possible. En tout cas, prétendre le contraire est faire injure, non seulement aux agents communaux mais aussi aux bénévoles qui ont consacré leur journée du 15 mars 2020 à leurs concitoyens qui ont souhaité exercer leur droit électoral. Parmi ces bénévoles figuraient d’ailleurs de nombreux assesseurs de Monsieur Philippe ROBERT et des autres candidats.



Dès lors, si j’accepte volontiers la contradiction constructive sur la gestion et les projets communaux ; je n’ai jamais prétendu que tout ce que nous avions engagé durant ces six dernières années était parfait et c’est la raison pour laquelle je suis à nouveau candidate pour poursuivre les projets en cours et en réaliser de nouveaux ; je n’accepterai jamais que mon honnêteté soit mise en doute de la sorte. J’ai trop d’amour pour la chose publique et l’intérêt général pour l’accepter.



En tout état de cause, lors du constat de ce larcin, nous nous sommes demandés quel bénéfice pouvait bien en tirer leur(s) auteur(s) ou receleur(s). Un début de réponse semble avoir été donné…



Toutefois, selon l’adage romain, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.



Il n’est pas question pour mes colistiers et moi-même de revenir aux méthodes du passé : Diffamation, fake-news, manipulations, intimidations, accusations personnelles.



Aussi, j’appelle tout à chacun à rester calme, bienveillant et à placer la campagne sous le signe de l’avenir, de la bienveillance, du respect d’autrui, du débat d’idées et de projets et non pas sous le signe de pratiques passéistes qui ont jeté l’opprobre sur une bonne partie des élus et qui assurément éloigné nos concitoyens du débat démocratique et de leurs représentants élus. Alors, je veux rassurer les citoyens : l’obscurantisme n’a pas sa place aujourd’hui à la Possession et je les encourage vivement à se déplacer le 28 juin prochain pour aller voter et exprimer leur choix et leur vœu pour le futur de la Possession et leur bien-être pour les 6 prochaines années".



Vanessa MIRANVILLE,

Présidente du Mouvement CREA

Candidate aux élections municipales 2020