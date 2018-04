Communiqué Vanessa Miranville: "Il est nécessaire d’être inventif pour préserver les vies des habitants" Vanessa Miranville, maire de La Possession et Présidente du mouvement Citoyens de la Réunion en Action (CREA), s'exprime dans un communiqué sur la prise en compte des phénomènes météorologiques.

Durement touchée par les phénomènes météorologiques depuis le début de l’année (Ava, Berguitta et Dumazile), la Réunion vient encore une fois subir de plein fouet les dommages d’une météorologie dérangée avec le passage de Fakir.



En plus de tragiques conséquences humaines, Fakir a impacté également très durement la vie économique de l’île, parachevant les dégâts déjà occasionnés par les phénomènes précédents. Les pluies surabondantes en lessivant les sols ont détruit les cultures, provoquant une raréfaction et une montée des prix conséquentes des fruits et légumes. C’est ainsi chaque foyer réunionnais qui est atteint dans son pouvoir d’achat et chaque agriculteur qui est mis en difficulté.



Dans le même temps la Possession se voyait distinguée et primée à l’échelle internationale dans le cadre du Congrès Mondial des Îles Remarquables ou Smart Island World Congress qui s’est déroulé les 23 et 24 avril, aux Iles Baléares.



Notre commune a en effet remporté le Grand Prix « Développement Durable » de cet évènement prestigieux grâce son engagement dans une politique d’aménagement durable dans l’optique d’une sécurité accrue des habitants à court, moyen et long terme.



C’est la recherche et l’encouragement à une toujours plus grande résilience des territoires qui nous ont guidés dans nos choix à nous adapter aux conséquences toujours dramatiques des changements climatiques.



Et c’est précisément cela qui a été primé, et mis en œuvre dans Cœur de Ville. La Réunion comme toutes les îles est un espace fragile dans lequel il est nécessaire d’être inventif pour préserver les vies des habitants actuels et plus encore celles des générations d’enfants à venir.



La Possession est bien consciente de ces enjeux et je peux vous assurer de mon engagement total pour les porter au plus loin.





Vanessa MIRANVILLE,

