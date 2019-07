Vanessa Lemerle retourne en prison

Elle avait été placée en détention provisoire en avril 2018 après la violente agression de son frère : les enquêteurs soupçonnent alors son compagnon d’en être l’auteur, mais elle est également suspectée d’avoir commandité l’opération.



L’ami de Vanessa Lemerle se serait introduit dans la maison du fils du notaire, masqué et ganté, avant de le frapper à l’aide d’une lampe puis de l’attacher à un arbre. C’est là qu’il l’aurait menacé avec une tronçonneuse en exigeant qu’il règle la succession de l’héritage rapidement.



L'instruction de l'affaire touche bientôt à sa fin, et les deux mis en cause devraient prochainement être jugés.