Vandalisme à St-Leu : un arbre coupé durant la nuit sur le front de mer

Les services de la municipalité ont constaté ce samedi matin un acte de vandalisme sur le front de mer de St-Leu: un arbre a été abattu durant la nuit. Des traces de coupures ont également été constatées sur deux autres arbres à proximité. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 08:27

Suite à cette découverte, la municipalité condamne fermement cet acte odieux. Le Maire Bruno Domen, rappelle : « nous devons régulièrement faire face aux vols de différentes plantations effectuées sur la commune, ou encore les dépôts sauvages, mais là, nous atteignons le sommet de la malveillance, les mots en viennent presque à manquer, honte à ces ennemis de la nature et de notre ville ». La commune informe que le passage des personnes sur une partie de la zone piétonne du front de mer est empêché. Les services de la Ville interviennent pour retirer l’arbre, laisser sur place: "Cet évènement intervient en pleine semaine du développement durable, le jour même où est organisée une vaste opération citoyenne de protection de la nature, où des plantations d’arbres, pas plus tard que cette semaine ont été réalisées et alors que la Ville a fait de l’environnement un axe fort de sa mandature".





