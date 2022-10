Valoriser les savoir-faire et des patrimoines alimentaires réunionnais

« Notre culture est à la croisée de différentes origines, elle est très riche. La mémoire des savoir-faire doit être gravée dans le marbre, car certains outils sont déjà en voie de disparition, comme par exemple le pilon dont les usages sont multiples », a déclaré Emmanuel Séraphin.

Le 22 septembre dernier, la Région, le GIP Ecocité et le TCO ont validé la création d’un équipement de valorisation des savoir-faire et des patrimoines alimentaires réunionnais. Cette « cité des arts culinaires » dont le concept et les contours ont été effleurés dans les phases d’élaboration du Plan guide Durable de l’Ecocité, est un élément structurant du futur éco-quartier de Cambaie-Omega. Et elle constitue une attractivité culturelle et touristique pour notre île. C’est aussi un véritable levier du développement économique de l’Ouest.L’Ouest de La Réunion accueille en effet beaucoup de touristes, de croisiéristes qui seront sans aucun doute intéressés par cette structure culturelle et patrimoniale.« Je réaffirme le souhait que cet équipement soit porté par le TCO, car c’est un équipement localisé au sein de l’Ecocité et que le TCO dispose de la compétence d’aménagement, de développement économique, culturel et touristique », a précisé le président du TCO. « Ce projet s’inscrit dans la stratégie de l’Ecocité réunionnaise et fait partie des opérations ambitieuses du contrat de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) ».