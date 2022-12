Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Valoriser le patrimoine culturel et historique des pays de la zone océan Indien Le Département de La Réunion a signé deux conventions de partenariat ce lundi 19 décembre, l'une avec l’Afrique du Sud et l'autre avec le Mozambique qui ont une histoire commune avec notre île, celle de l’esclavage. Une signature qui marque l’ouverture de la commémoration du Gran 20 desanm qui se tiendra au Musée de Villèle ce jour. Etaient présents Cyrille Melchior, Président du Département, Jean-Marc Ayrault, Président de la Fondation pour la mémoire de l’Esclavage et les délégations Sud-Africaine et du Mozambique. Les deux conventions portent sur un programme de coopération pour la valorisation du patrimoine culturel et historique des pays de la zone océan Indien.

« De cette période nous avons voulu construire une société apaisée. Une société tournée vers le monde et vers nos frères et sœurs du continent Africain et Asiatique. Merci d’avoir fait ce long voyage pour être avec nous pour célébrer les commémorations de l’abolition de l’esclavage », a précisé en préambule le Président du Département Cyrille Melchior. Deux conventions, l'une avec l’Afrique du Sud et l'autre avec le Mozambique pour élargir les champs de la recherche, de la connaissance et du savoir à propos de la période de l’esclavage. Pour Rooksana Omar, Présidente Directrice Générale de Iziko Muséums en Afrique du Sud, « Nous avons à faire face à une période très difficile de notre histoire. Et cette culture commune que nous avons, nous devons la partager avec les institutions de La Réunion. » Travailler en partenariat pour pouvoir enrichir les connaissances sur cette période sombre de l’histoire de l’humanité, c’est tout l’enjeu de cette signature de convention entre le Musée Historique de Villèle et le Slave Lodge Muséum. Egalement présent lors de cette signature, l’ancien premier ministre et Président de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, Jean-Marc Ayrault a souligné « Votre département est un exemple extraordinaire du vivre ensemble. C’est un territoire de référence et malgré les difficultés, il y a la volonté dans la diversité d’un vivre ensemble unique. Cyrille Melchior fait un travail de grande qualité et de grande exigence. Nous serons ce soir au Musée de Villèle pour commémorer ce moment important avec la population. »



SIGNATURE DE CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LE MUSÉE HISTORIQUE DE VILLÈLE ET LE SLAVE LODGE MUSÉUM (AFRIQUE DU SUD–CAPE TOWN)



À La Réunion : le musée historique de Villèle (Saint-Gilles-les-Hauts)

La nouvelle identité du musée historique de Villèle sera centrée sur l’histoire de la société de plantation et de l’esclavage ce qui ouvre des perspectives intéressantes et invite à renforcer au niveau international, des actions de coopération culturelle notamment en direction des pays de la zone indianocéanique.



En Afrique du Sud : le Slave Lodge Museum (Cape Town, Afrique du Sud)

Le musée est installé dans une ancienne résidence édifiée pour esclaves. Il présente un parcours muséographique consacré à l’histoire de la traite et de l’esclavage en Afrique du Sud. Il aborde également la thématique des droits de l’homme.



L’objet de la convention est de contribuer à l’enrichissement des connaissances, à travers entre autre la création d’un corpus documentaire. Il s’agit aussi de permettre le partage et la diffusion des collections sur l’esclavage conservées au sein des deux musées à travers par exemple la réalisation d’expositions communes s’appuyant sur les travaux de recherche et mettant en valeur les collections des deux musées.



En mai 2023, le musée de Villèle accueillera l’exposition sud-africaine « My name is Fabruary » conçue par le Slave Lodge. Ce dernier présentera la version itinérante en anglais de l’exposition « L’étrange histoire de Furcy Madeleine (1786-1864) conçue par le musée de Villèle.



Sur le même principe, deux films seront diffusés. A La Réunion, celui de Scott Pelley sur l’histoire du navire négrier portugais de São José échoué en 1794 au large de la côte de Bonne Espérance et à Cape Town, le film documentaire et pédagogique produit par le Conseil départemental et écrit par les historiens sur l’histoire de l’esclavage à La Réunion.



Une convention qui s’inscrit dans le cadre de l’accord signé le 11 juillet 2016 entre la France et l’Afrique du Sud concernant le programme de coopération dans le domaine des arts et de la culture.



SIGNATURE DE CONVENTION : APPROPRIATION DU PATRIMOINE ICONOGRAPHIQUE DE L’OCÉAN INDIEN PAR LES POPULATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION, L’UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE – ARQUIVO HISTÓRICO DE MOÇAMBIQUE (AHM) ET EL CENTRO CULTURAL FRANCO-MOÇAMBICANO (CCFM)



« Merci pour cette opportunité. C’est un grand plaisir d’être le partenaire de l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien (IHOI). Nous avons au sein de nos archives beaucoup de choses sur le thème de l’esclavage. Cet échange d’expériences nous fera avancer. Partager nos connaissances, notre histoire, notre culture c’est le but de ce partenariat», a expliqué Admundo Francisco Macuacua, Directeur des Archives Historiques du Mozambique.



A la Réunion : L’Iconothèque Historique de l'Océan Indien (IHOI) a été initiée et est pilotée par le Département de La Réunion depuis 2011. Construite à partir d'un projet scientifique et culturel exigeant, cette base de données propose plus de 30 000 images en consultation libre sur Internet. L’IHOI est aussi un partenaire des établissements culturels, d’enseignement et de recherche œuvrant dans le domaine patrimonial et contribue à la réalisation de leurs projets. A ce titre, elle participe à la coopération culturelle dans le Sud-Ouest de l'océan Indien et a vocation à promouvoir le patrimoine indianocéanique au-delà̀ de l'espace régional.



Au Mozambique : Les Archives historiques du Mozambique (AHM) sont une unité́ de l'Université́ Eduardo Mondlane basée dans la ville de Maputo. Créées en 1934, les AHM sont chargées de la conservation et de la diffusion des documents historiques et de la préservation de la mémoire culturelle du Mozambique. Les AHM figurent parmi les premières institutions régionales à s’être engagées dans le partenariat autour de la Mise en réseau des patrimoines iconographiques de l’océan Indien. Cette première étape a permis la diffusion et la mise en valeur de 205 images issues des collections de cette institution.



Dans le cadre de l’appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations, les trois partenaires conviennent d’œuvrer de concert pour la diffusion et la valorisation du patrimoine iconographique de l’océan Indien auprès des publics les plus diversifiés et ciblés.



Parmi les actions menées, on peut citer l’organisation du jumelage entre le Lycée Gustave Eiffel (Maputo) et le Collège de Bourbon (Saint- Denis) ; l’organisation du concours régional de photographie « Monuments de l’océan Indien » et les frais inhérents à la dotation des lauréats.







