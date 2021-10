Valoriser Mafate Village Solaire dans une démarche partenariale

En effet, en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité (AODE), le SIDELEC Réunion, avec le soutien de l’Etat, a pour objectif d’apporter le service public d’électricité aux 300 familles qui vivent dans le cœur habité du Parc National, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.



Dans une démarche partenariale, il s’agit avec les partenaires, l’Etat, les villes de Saint-Paul et de la Possession, le Parc National, l’ONF, EDF, le TCO, la Région Réunion, le Conseil Départemental, l’IRT et l’ADEME, de définir dans une première étape, l’identité graphique et les actions de communication à moyen terme.