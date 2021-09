Valorisation du patrimoine culturel de la Réunion

Tout au long du week-end, des visites guidées ont été proposées. La Chapelle de l’ex-APECA a été réalisée en 1965 à la demande de Soeur Marie-Suzelle Gérard de la Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny. Au moment du choix de la structure, Soeur Marie-Suzelle reçoit un bouquet de fleur. Il y a une fleur de lys. Lui vient cette idée de proposer à l’architecte Guy Michel LEJEUNE une construction originale pour l’époque. La Chapelle évoque les trois mystères de la Vierge : l’Annonciation, la Visitation et l’Assomption. Suivant les recommandations du Vatican II, le style est « néo-brutaliste ». La Chapelle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis le 7 juin 2018.



"La Région Réunion fait le choix d’une politique patrimoniale ambitieuse afin de participer avec l’ensemble des acteurs, à la sauvegarde, à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel de notre île.

C’est pourquoi, depuis 2016, la Région participe activement à la réhabilitation de ce lieu historique. Valoriser notre patrimoine culturel, c’est avant tout permettre aux générations futures de découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre île. "

Anne CHANE KAYE BONE TAVEL, Conseillère Régionale, Déléguée à la valorisation du patrimoine touristique et culturel